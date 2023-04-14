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11 минут назад

ВСУ попытались атаковать нефтехранилище под Брянском

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтехранилище в Суражском районе Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash

ВСУ попытались атаковать нефтехранилище под Брянском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, противник выпустил 10 минометных снарядов, но атака оказалась безуспешной.

Также украинские военнослужащие выпустили пять снарядов по селу Ломановка и по черте укреплений около рабочего поселка Климово. Все снаряды пролетели мимо целей.

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Информации о пострадавших нет. Власти Брянской области пока не комментировали ситуацию.

В феврале сообщалось, что два беспилотника ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Туапсе.

Тогда взрыв повредил здание бойлерной, рядом с которой также нашли две воронки глубиной около полутора метров. На территории нефтебазы после случившегося возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше чем за час. Среди мирного населения никто не пострадал.

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