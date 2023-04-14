Российские "Мотолыги" превратили в вооруженные 57-мм пушками легкие САУ

Российские подразделения, действующие в зоне специальной операции, обзавелись МТ-ЛБ, вооруженными 57-мм пушкой АЗП-57, прозванной "Адской молотилкой" и входившей в зенитный артиллерийский комплекс С-60.

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Ранее такие орудия устанавливались, в основном, на различные военные автомобили повышенной проходимости. В конце прошлого года, когда из-за непрекращающейся распутицы передвижение военной техники было затруднено, одну из "пятьдесят седьмых" даже установили на трелевочный трактор ТДТ-55.

Проходимость "Мотолыг" считается очень высокой, к тому же на хороших дорогах они способны разгоняться до 61 км/ч. Известно, что машины могут преодолевать вплавь водные преграды и обладают бронезащитой, хотя по современным меркам она считается достаточно легкой.

Ранее похожая техника встречалась в некоторых армиях, появившихся на территории постсоветского пространства, и использовалась в ходе военных конфликтов.

На шасси МТ-ЛБ в различных государствах создавались версии, вооруженные пулеметами КПВТ, скорострельными 23-мм и 30-мм пушками, 82-мм и 120-мм минометами, в том числе боевыми отделениями от десантных самоходных установок "Нона-С".

Можно вспомнить реактивные системы залпового огня 9П139 "Град-1" и варианты с пакетами направляющих от БМ-21, а также блоками, предназначенными для запуска неуправляемых ракет авиационных ракет С-5 и С-8.

На некоторые образцы устанавливали башни от боевых машин пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольным пушками 2А28 "Гром".