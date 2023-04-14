$81.68-0.4290.00+0.24

Российские "Мотолыги" превратили в вооруженные 57-мм пушками легкие САУ

3

Российские подразделения, действующие в зоне специальной операции, обзавелись МТ-ЛБ, вооруженными 57-мм пушкой АЗП-57, прозванной "Адской молотилкой" и входившей в зенитный артиллерийский комплекс С-60.

Российские "Мотолыги" превратили в вооруженные 57-мм пушками легкие САУ
© Российская Газета

Ранее такие орудия устанавливались, в основном, на различные военные автомобили повышенной проходимости. В конце прошлого года, когда из-за непрекращающейся распутицы передвижение военной техники было затруднено, одну из "пятьдесят седьмых" даже установили на трелевочный трактор ТДТ-55.

Проходимость "Мотолыг" считается очень высокой, к тому же на хороших дорогах они способны разгоняться до 61 км/ч. Известно, что машины могут преодолевать вплавь водные преграды и обладают бронезащитой, хотя по современным меркам она считается достаточно легкой.

Ранее похожая техника встречалась в некоторых армиях, появившихся на территории постсоветского пространства, и использовалась в ходе военных конфликтов.

На шасси МТ-ЛБ в различных государствах создавались версии, вооруженные пулеметами КПВТ, скорострельными 23-мм и 30-мм пушками, 82-мм и 120-мм минометами, в том числе боевыми отделениями от десантных самоходных установок "Нона-С".

Можно вспомнить реактивные системы залпового огня 9П139 "Град-1" и варианты с пакетами направляющих от БМ-21, а также блоками, предназначенными для запуска неуправляемых ракет авиационных ракет С-5 и С-8.

На некоторые образцы устанавливали башни от боевых машин пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольным пушками 2А28 "Гром".

Что же касается АЗП-57, то в сирийских правительственных войсках, воевавших с различными террористическими группировками, хорошо себя зарекомендовали "квадратные самоходки", созданные на базе гусеничных шасси ГМ-578, использовавшихся как платформы под советские комплексы войсковой противовоздушной обороны "Квадрат".

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий