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МО РФ закроет некоторые районы и воздушное пространство над Охотским морем на время учений

Ряд районов и воздушное пространство над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе закроют в рамках учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

Некоторые районы Охотского моря закроют на время учений
© РИА Новости

Об этом заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе", - сказал он на брифинге для военных атташе о проводимой внезапной проверке сил (войск) ТОФ.

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