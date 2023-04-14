Некоторые районы Охотского моря закроют на время учений

МО РФ закроет некоторые районы и воздушное пространство над Охотским морем на время учений
Ряд районов и воздушное пространство над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе закроют в рамках учений Тихоокеанского флота (ТОФ).
Об этом заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе", - сказал он на брифинге для военных атташе о проводимой внезапной проверке сил (войск) ТОФ.