Объяснена беспомощность украинской ПВО против российских авиабомб

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500, поскольку находятся в плачевном состоянии. Такое объяснение в беседе с «МК» Юрий Кнутов.
По его оценке, ранее российская сторона нанесла очень серьезный удар по украинским системам ПВО, в результате чего те до сих пор от него не оправились.
Кнутов допустил, что у украинских систем ПВО нет программного алгоритма для того, чтобы стрелять по ФАБ-500.
«Я сомневаюсь, что у комплексов украинской ПВО, даже из числа тех, которые поставлены странами НАТО, такой алгоритм есть», — сказал он.
Эксперт не исключил возможность того, что Россия в ходе специальной военной операции может начать применять и более мощные авиабомбы.
В апреле Кнутов заявил, что не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей, поскольку они должны преодолеть, условно, пять зон ПВО киевских властей.