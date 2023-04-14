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Politico: спецподразделения НАТО численностью почти 100 человек действуют на Украине

На Украине действуют спецподразделения из кадровых военных стран НАТО. Об этом пишет европейское издание газеты Politico по итогам изучения документов Пентагона, которые утекли в сеть.

Politico: спецподразделения НАТО численностью 100 человек действуют на Украине
© Газета.Ru

По информации издания, согласно данным на 23 марта, в этой стране, «действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием».

Как сообщает Politico, из 97 человек в составе этого натовского контингента доминирует Великобритания, направившая на Украину 50 представителей спецподразделений. Группа включает в себя 17 человек из Латвии, 15 из Франции и 1 из Нидерландов.

»США направили туда 14 человек», — сказано в сообщении.

При этом издание отмечает, что «часть документов могут быть сфабрикованными».

Попавшие в сеть документы свидетельствуют о том, что численность американских военных в зоне украинского конфликта составляет порядка 100 человек.

В публикации Politico также говорится, что Соединенное Королевство отказалось комментировать данную информацию, а Соединенные Штаты подтвердили небольшое военное присутствие в своем посольстве на Украине, которые якобы не принимают участие в боевых действиях.

Ранее ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам, воюющим на стороне Киева.

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