На Украине действуют спецподразделения из кадровых военных стран НАТО. Об этом пишет европейское издание газеты Politico по итогам изучения документов Пентагона, которые утекли в сеть.

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По информации издания, согласно данным на 23 марта, в этой стране, «действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием».

Как сообщает Politico, из 97 человек в составе этого натовского контингента доминирует Великобритания, направившая на Украину 50 представителей спецподразделений. Группа включает в себя 17 человек из Латвии, 15 из Франции и 1 из Нидерландов.

»США направили туда 14 человек», — сказано в сообщении.

При этом издание отмечает, что «часть документов могут быть сфабрикованными».

Попавшие в сеть документы свидетельствуют о том, что численность американских военных в зоне украинского конфликта составляет порядка 100 человек.

В публикации Politico также говорится, что Соединенное Королевство отказалось комментировать данную информацию, а Соединенные Штаты подтвердили небольшое военное присутствие в своем посольстве на Украине, которые якобы не принимают участие в боевых действиях.