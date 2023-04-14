Британия выделила $822 млн на разработку нового истребителя

Британские власти выделили 656 млн фунтов ($822 млн) корпорации BAE Systems на разработку нового истребителя совместно с Японией и Италией . Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters .

"Новый транш финансирования [разработки] будущего истребителя поможет объединить технологии и знания нашей страны и партнеров - как из Европы, так и из Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес .

Ожидается, что к 2025 году Соединенное Королевство инвестирует в проект 2 млрд фунтов ($2,5 млрд).

О слиянии программ разработки истребительного комплекса нового поколения "Темпест" Италии и Великобритании и F-X Японии в единую инициативу GCAP (Global Combat Air Programme) было объявлено 9 декабря 2022 года. Согласно заявлению, цель проекта - создать новейший истребитель, который поступит на вооружение до конца 2035 года. Среди ведущих фирм-подрядчиков - британская корпорация BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo.