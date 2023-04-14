$81.68-0.4290.00+0.24
32 минуты назад

Военные РФ захватили Leopard под Херсоном и затопили его в болоте

Мария Иванова

Офицер российского добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык» рассказал, что военные РФ под Херсоном захватили танк Leopard и затопили его в болоте. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные РФ захватили Leopard под Херсоном и затопили его в болоте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник агентства отметил, что раньше на Херсонском направлении немецкие танки не встречались, но в последнее время Leopard начали обстреливать местные блокпосты.

«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> «Леопарды» здесь, они уже в гостях», — подчеркнул офицер.

Он добавил, что Украина также использует немецкие зенитно-ракетные комплексы.

Танки Леопард 2: характеристики, сравнение

В конце марта в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые перехватила американскую бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB. Этот реактивный снаряд наводится на цель с помощью GPS на расстоянии до 150 километров.

Позже военные заявили, что российская система ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Армия,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий