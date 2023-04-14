Военные РФ захватили Leopard под Херсоном и затопили его в болоте

Офицер российского добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык» рассказал, что военные РФ под Херсоном захватили танк Leopard и затопили его в болоте. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что раньше на Херсонском направлении немецкие танки не встречались, но в последнее время Leopard начали обстреливать местные блокпосты.
«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> «Леопарды» здесь, они уже в гостях», — подчеркнул офицер.
Он добавил, что Украина также использует немецкие зенитно-ракетные комплексы.
В конце марта в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые перехватила американскую бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB. Этот реактивный снаряд наводится на цель с помощью GPS на расстоянии до 150 километров.
Позже военные заявили, что российская система ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».