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1 час назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 14 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 14 апреля 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Мобилизованные керчане прибыли домой в отпуск

Видео дня

Керчане, призванные по частичной мобилизации, прибыли домой в краткосрочный отпуск, сообщает «Лента новостей Крыма».

С ними встретились глава администрации Керчи Святослав Брусаков и глава муниципального образования Ольга Солодилова. Бойцы рассказали о своей службе и буднях. Их поблагодарили за смелость и службу руководство города, сотрудники администрации и депутаты городского совета.

Брусаков заявил, что гордится каждым, кто выполняет свой воинский долг, защищает нашу страну. Глава города отметил, что власти поддерживают связь с родными мобилизованных керчан, оказывают всестороннюю помощь семьям.

«Коммерсант»: участников СВО привлекут к воспитанию молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи России привлечет к работе с молодыми людьми демобилизованных военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, сообщает «Коммерсант».

Это станет возможным в рамках проекта «Твой герой». Программу составил заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Как ожидается, демобилизованных трудоустроят в центры и клубы военно-патриотической направленности и детские лагеря субъектов. Кроме того, не исключено внедрение опыта бывших бойцов в систему патриотического воспитания на базе школ и высших учебных заведений РФ.

С середины марта более 130 ветеранов спецоперации прошли программу подготовки в образовательном центре «Машук». Они поучаствовали в мастер-классах про ценностные ориентиры молодежи. В дальнейшем участники СВО по возвращении домой смогут трудоустроиться в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания.

Русские мобилизованные взялись за "рапиры"

Министерство обороны РФ показало, как артиллеристы, призванные в рамках частичной мобилизации, наносят удары по украинским военным с помощью орудий МТ-12 «Рапира», сообщает «Царьград».

На опубликованном видео видно, как военнослужащие быстро перезаряжают лёгкое орудие, производят залпы. Также показаны результат их боевой работы. По данным военного ведомства, бойцы наносят удар по зданию, в котором укрылась пехота националистов. Камеры беспилотников фиксируют точное попадание.

Отмечается, что многие мобилизованные имеют реальный боевой опыт в других вооружённых конфликтах.

Армия,Сергей Кириенко,Минобороны России,Коммерсант,Администрация Президента РФ,
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