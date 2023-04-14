Спецоперация на Украине 14 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 29 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 апреля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Бойцы «Вагнера» оценили оборону ВСУ в Артемовске

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Вооруженные силы Украины обороняют Артемовск «живыми щитами» из собственных военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров группы «Вагнер», принимавшего участие в штурме центра города.

По его словам, обороны города «не было вообще», Киев принял решение закрыть этот пробел «людскими ресурсами». Собеседник агентства показал немногочисленные окопы и долговременные огневые точки на площади Свободы. Отмечается, что по отсутствию гильз, сухих пайков в них никто не находился.

Другой боец данной ЧВК заявил, что военные Украины были неграмотно расположены командованием для обороны, и в результате попали в плен. Подчеркивается, что украинские войска испытывают большую нехватку личного состава, который не может правильно расставить силы и средства.

Стало известно о появлении танков Leopard на херсонском направлении

Отправленные Украине танки Leopard начали действовать на херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера добровольческого батальона «Сокол».

По его словам, диверсионный отряд захватил один танк, однако бойцы не смогли переправить машину в тыл, так что Leopard пришлось утопить в болоте.

Ранее российские военные уничтожили колонну украинских танков противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Это произошло под Угледаром. Киев пытался контратаковать позиции России на угледарском направлении.

Посол России Антонов: в США говорят о наступлении ВСУ, но у нацистов ничего не получится

СМИ в Соединенных Штатах начинают больше говорить о готовящемся контрнаступлении Киева, однако «у нацистов ничего не получится», сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его словам, журналисты сообщают, что «вот-вот настанет ситуация, когда нас будут атаковать», а украинские военные, получившие подпитку из США и Европы, «разорвут российский фронт», выйдя вновь на Азовское море, изолируя Крым.

Как считает дипломат, «у нацистов ничего не получится», так как российская армия способна «разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории».