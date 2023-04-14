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13 минут назад

МО РФ опубликовало видео с уничтожением украинской пехоты пушками "Рапира"

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Российским артиллеристам Западного военного округа (ЗВО) с закрытых позиций удалось поразить укрывшуюся в здании пехоту украинских военных из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира". Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны в Telegram-канале.

Процесс был снят на видео и опубликован представителями Минобороны РФ.

Как пояснил командир противотанковой батареи с позывным Метис, артиллеристы наносят удары с закрытой огневой позиции. При этом среднее расстояние до целей может составлять 5–7 км.

"В основном цели - это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая", - уточнил участник боевых действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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