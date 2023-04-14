Российские военные нашли дешевый способ защиты от украинских авиабомб

Сетка рабица спасла российский бронетранспортер БТР-82А от поражения украинской авиабомбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Фото: Telegram-канал «Военкоры русской весны» Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Утверждается, что тяжелый квадрокоптер типа «Баба Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил противотанковую бомбу ПТАБ-2,5 на боевую машину. Снаряд застрял в натянутой над БТР дешевой металлической сетке, не взорвавшись.

В феврале механик-водитель танка с позывным Ветер рассказал, что в российских бронемашинах улучшилась защита от гранатометов и противотанковых ракет. Кроме того, появились новые противокумулятивные решетки и элементы динамической защиты.