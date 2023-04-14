Стало известно о появлении танков Leopard под Херсоном

Поставленные Киеву танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир подразделения с позывным Бык.
По его словам, диверсионный отряд даже захватил одну боевую машину, но бойцы не смогли переправить ее в тыл, так что танк пришлось утопить в болоте.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили колонну украинских танков противотанковым ракетным комплексом «Корнет» под Угледаром. Сообщается, что они пытались контратаковать позиции российских войск на угледарском направлении.