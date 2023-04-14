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33 минуты назад

Стало известно о появлении танков Leopard под Херсоном

Lenta.ru

Поставленные Киеву танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир подразделения с позывным Бык.

Стало известно о появлении танков Leopard под Херсоном
Фото: flickr.comflickr.com

По его словам, диверсионный отряд даже захватил одну боевую машину, но бойцы не смогли переправить ее в тыл, так что танк пришлось утопить в болоте.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили колонну украинских танков противотанковым ракетным комплексом «Корнет» под Угледаром. Сообщается, что они пытались контратаковать позиции российских войск на угледарском направлении.

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