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Определено возможное наказание подозреваемого в утечке документов Пентагона

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Подозреваемый в «сливе» документов Министерства обороны США под грифом «секретно» служащий американских ВВС Нацгвардии Джек Тейшейр может лишиться свобод на десятки лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Определено возможное наказание подозреваемого в утечке документов Пентагона
© ТАСС

Издание проанализировало заявление главы Министерства юстиций Меррика Гарланда по расследованию данного дела. Он может предъявить обвинения за нарушение так называемого закона о шпионаже, предусматривающего ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

Стали известны подробности о подозреваемом в утечке документов Пентагона

По каждому секретному документу, которые стали достоянием общественности, предусмотрено отдельное обвинение, причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы на срок до десяти лет. При этом пока неизвестен точный масштаб утечки. Минобороны США продолжает оценивать ущерб.

Правоохранительные органы ожидают получить ордер на обыск в домах у обоих родителей Тейшейра, так как на протяжении некоторого времени подозреваемый поочередно проживал в двух местах.

Ранее в социальные сети попали материалы, в которых говорится о состоянии войск Украины и планах Вашингтона и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

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