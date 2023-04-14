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ВСУ за сутки выпустили 156 снарядов по ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 26 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате погибла одна мирная жительница, еще четверо гражданских были ранены. Об этом сообщило в ночь на пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за сутки выпустили 156 снарядов по ДНР
© РИА Новости

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировали 26 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Под огнем оказались Владимировка, Горловка, Донецк и Пантелеймоновка, по которым было выпущено 156 снарядов.

В результате обстрелов погибла одна мирная жительница, ранены еще четыре мирных жителя, повреждены семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры, говорится в сводке.

12 апреля со стороны ВСУ зафиксировали 18 обстрелов.

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