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Би-би-си: Британия поставит Украине третий вертолет Sea King в ближайшие недели

Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину третий спасательный вертолет Sea King. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники.

Би-би-си: Британия поставит Украине третий вертолет Sea King
© globallookpress.com

По ее данным, два первых британских вертолета Sea King уже были доставлены на Украину, на одном из них летал еще брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю в ходе Фолклендской войны более 40 лет назад. Би-би-си отметила, что украинские инженеры на протяжении нескольких месяцев обучались ремонту и обслуживанию вертолетов на военной базе на юге Англии.

Газета The Daily Telegraph напомнила, что ВМС Великобритании ранее провели на территории страны шестинедельный курс обучения управлению вертолетом Sea King для украинских военнослужащих.

Вертолеты Sea King могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Модель Westland WS-61 Sea King, производившаяся в Великобритании, широко использовалась не только во время Фолклендской войны, но и в войне в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. В настоящее время вертолеты не выпускаются. ВМС Великобритании полностью прекратили эксплуатировать их в 2018 году.

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