Би-би-си: Британия поставит Украине третий вертолет Sea King

Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину третий спасательный вертолет Sea King. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники.

По ее данным, два первых британских вертолета Sea King уже были доставлены на Украину, на одном из них летал еще брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю в ходе Фолклендской войны более 40 лет назад. Би-би-си отметила, что украинские инженеры на протяжении нескольких месяцев обучались ремонту и обслуживанию вертолетов на военной базе на юге Англии.

Газета The Daily Telegraph напомнила, что ВМС Великобритании ранее провели на территории страны шестинедельный курс обучения управлению вертолетом Sea King для украинских военнослужащих.