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16 минут назад

Стало известно об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты

Lenta.ru

В феврале текущего года Китай испытал новейшую баллистическую ракету DongFeng DF-27. Об этом Пентагона.

Стало известно об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты
Фото: China Academy of Aerospace AerodynamicsChina Academy of Aerospace Aerodynamics

В соответствующем документе под грифом «совершенно секретно» говорится, что гиперзвуковая боеголовка развила скорость до 10,5 тысячи километров в час. За 12 минут ей удалось пролететь расстояние в 2,1 тысячи километров.

Американская разведка предупреждает, что DF-27 с высокой долей вероятности окажется способна преодолеть противоракетную оборону США. При этом утверждается, что некоторое количество этих ракет уже введено в строй.

К Тайваню приблизился 91 военный самолет Китая

Ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.

Армия,Пентагон,
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