Стало известно об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты

В феврале текущего года Китай испытал новейшую баллистическую ракету DongFeng DF-27. Об этом Пентагона.

Фото: China Academy of Aerospace Aerodynamics China Academy of Aerospace Aerodynamics

В соответствующем документе под грифом «совершенно секретно» говорится, что гиперзвуковая боеголовка развила скорость до 10,5 тысячи километров в час. За 12 минут ей удалось пролететь расстояние в 2,1 тысячи километров.

Американская разведка предупреждает, что DF-27 с высокой долей вероятности окажется способна преодолеть противоракетную оборону США. При этом утверждается, что некоторое количество этих ракет уже введено в строй.