Разработчик рассказал о дронах-камикадзе Altius 600M для ВСУ

«Сейчас у них есть боеголовки и они оснащены автономией. Изначально кто-то должен был вести дрон с помощью дистанционного управления и экрана, но сейчас мы сделали так, что один человек может управлять как одним, так и двумя дюжинами дронов», — рассказал основатель компании.