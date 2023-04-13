Россия предотвратила нарушение границы норвежским самолетом-разведчиком

Российские военные РФ подняли в воздух истребитель МиГ-31 после обнаружения над акваторией Баренцева моря патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Инцидент произошел 13 апреля. После обнаружения приближающегося к госгранице РФ норвежского самолета Р-8А «Посейдон» в небо был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено», — отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения трасс и опасного сближения с иностранным самолетом.