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Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону границы России.

МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем
© РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Норвежский самолёт бы идентифицирован как P-8A Poseidon.

«После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — заявило министерство.

Полёт российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

12 апреля российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем.

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