В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов

Трех членов диверсионно-разведывательной группы Украины , причастных к совершению терактов, задержали в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий .

"В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что диверсанты причастны к подрыву железной дороги в Мелитополе, они также планировали покушения на сотрудников администрации и на персонал ж/д станции. У них изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.