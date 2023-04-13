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17 минут назад

В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов

ТАСС

Трех членов диверсионно-разведывательной группы Украины, причастных к совершению терактов, задержали в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий.

В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что диверсанты причастны к подрыву железной дороги в Мелитополе, они также планировали покушения на сотрудников администрации и на персонал ж/д станции. У них изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

По данным региональных силовых структур, причастные к терактам в Запорожской области действовали по указанию сотрудника СБУ. Трое задержанных отправляли кураторам фото расположения объектов и техники ВС РФ, добавили в правоохранительных органах.

Армия,Евгений Балицкий,СБУ,
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