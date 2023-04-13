Американский генерал совершил полет на истребителе Су-30МКИ

Командующий Тихоокеанскими ВВС США , генерал Кеннет С. Уилсбах совершил полет на Су-30МКИ ВВС Индии . Об этом сообщает издание Air Recognition .

"Командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет С. Уилсбах 11 апреля совершил учебный полет на Су-30МКИ с авиабазы Калайкунда ВВС Индии (IAF) в ходе совместных учений США и Индии "Cope India" (10-24 апреля). - говорится в официальном заявлении пресс-секретаря ВВС Индии, генерал-майора Ашиша Моге.

Многоцелевой истребитель Су-30 МКИ (Модернизированный коммерческий индийский) был создан на базе Су-27 в рамках международной кооперации Россия- Франция- Израиль- Индия. Одной из ключевых особенностей Су-30МКИ является его передовой комплекс авионики, включающий сложную нашлемную систему индикации, которая позволяет пилоту наводить оружие, просто глядя на цель. Дальность полета истребителя составляет более 3 000 километров.