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Американский генерал совершил полет на истребителе Су-30МКИ

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Командующий Тихоокеанскими ВВС США, генерал Кеннет С. Уилсбах совершил полет на Су-30МКИ ВВС Индии. Об этом сообщает издание Air Recognition.

Американский генерал совершил полет на истребителе Су-30МКИ
© РИА Новости

Фото генерала, сидящего сзади, в кресле второго пилота, опубликовал в соцсети военный индийский журналист 12 апреля Нирадже Раджпут.

"Командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет С. Уилсбах 11 апреля совершил учебный полет на Су-30МКИ с авиабазы Калайкунда ВВС Индии (IAF) в ходе совместных учений США и Индии "Cope India" (10-24 апреля). - говорится в официальном заявлении пресс-секретаря ВВС Индии, генерал-майора Ашиша Моге.

Многоцелевой истребитель Су-30 МКИ (Модернизированный коммерческий индийский) был создан на базе Су-27 в рамках международной кооперации Россия- Франция- Израиль- Индия. Одной из ключевых особенностей Су-30МКИ является его передовой комплекс авионики, включающий сложную нашлемную систему индикации, которая позволяет пилоту наводить оружие, просто глядя на цель. Дальность полета истребителя составляет более 3 000 километров.

На вооружении ВВС Индии состоят 272 самолета Су-30МКИ.

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