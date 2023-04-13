Начальник главного штаба ВС Франции Бюркар посетил Украину

«Был рад впервые приветствовать на Украине начальника объединённого штаба вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьерри Бюркара», — написал он в соцсетях.

Во время переговоров Залужный заявил Бюркару о том, что Киев нуждается в боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.