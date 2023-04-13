Начальник главного штаба ВС Франции Бюркар посетил Украину
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Был рад впервые приветствовать на Украине начальника объединённого штаба вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьерри Бюркара», — написал он в соцсетях.
Во время переговоров Залужный заявил Бюркару о том, что Киев нуждается в боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.
Ранее сообщалось, что на корпусе самолёта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, посещавшего Канаду и США, нанесли смайлики с истребителем и сложенными вместе ладонями.