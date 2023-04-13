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Начальник главного штаба ВС Франции Бюркар посетил Украину

Начальник главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркар посетил Украину.

Начальник главного штаба ВС Франции Бюркар посетил Украину
© RT на русском

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Был рад впервые приветствовать на Украине начальника объединённого штаба вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьерри Бюркара», — написал он в соцсетях.

Во время переговоров Залужный заявил Бюркару о том, что Киев нуждается в боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.

Ранее сообщалось, что на корпусе самолёта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, посещавшего Канаду и США, нанесли смайлики с истребителем и сложенными вместе ладонями.

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