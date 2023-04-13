В США выпустили первый в мире «умный пистолет», пишет New York Post. Оружие оснащено сканнером отпечатков пальцев, который не позволит сторонним лицам совершить выстрел.
По данным СМИ, пистолет блокирует доступ всем, кроме владельца и одобренных пользователей. Авторы идеи считают, что это поможет повысить безопасность оружия в США.
«Мы предлагаем реальное решение проблемы», — рассказал один из создателей.
Как добавили специалисты, поскольку изменение законодательства о контроле над оружием в США в значительной степени застопорилось, новая технология способна предотвратить стрельбы в школах, несчастные случаи и самоубйства.
«Если наша работа спасет жизнь хотя бы одного ребенка, она того стоит», — говорится в заявлении.
Сообщается, что пистолет будет продаваться по цене $1499. Он также будет оснащен портативным зарядным устройством. Ожидается, что массовые продажи начнутся в 2024 году.