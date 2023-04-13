В США выпустили первый в мире «умный пистолет», пишет New York Post. Оружие оснащено сканнером отпечатков пальцев, который не позволит сторонним лицам совершить выстрел.

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По данным СМИ, пистолет блокирует доступ всем, кроме владельца и одобренных пользователей. Авторы идеи считают, что это поможет повысить безопасность оружия в США.

«Мы предлагаем реальное решение проблемы», — рассказал один из создателей.

Как добавили специалисты, поскольку изменение законодательства о контроле над оружием в США в значительной степени застопорилось, новая технология способна предотвратить стрельбы в школах, несчастные случаи и самоубйства.

«Если наша работа спасет жизнь хотя бы одного ребенка, она того стоит», — говорится в заявлении.