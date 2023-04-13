СМИ: Германия разрешит Польше передать Украине МиГ-29 уже сегодня

Власти Германии намерены уже сегодня, 13 апреля, разрешить Польше реэкспорт польских истребителей МиГ-29, которые ранее находились в запасе ВВС ГДР. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса .

Речь идет о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, но после воссоединения Германии в 2002 году были проданы Польше. В Берлине не видят проблем в их передаче Киеву, поскольку это позволит пополнить парк военных самолетов на Украине.