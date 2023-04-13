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СМИ: Германия разрешит Польше передать Украине МиГ-29 уже сегодня

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Власти Германии намерены уже сегодня, 13 апреля, разрешить Польше реэкспорт польских истребителей МиГ-29, которые ранее находились в запасе ВВС ГДР. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

СМИ: Германия разрешит Польше передать Украине МиГ-29 уже сегодня
© РИА Новости

«Берлин хочет разрешить Польше поставлять на Украину истребители советской разработки. Сделать это намерены сегодня», — приводятся в материале слова Писториуса.

Речь идет о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, но после воссоединения Германии в 2002 году были проданы Польше. В Берлине не видят проблем в их передаче Киеву, поскольку это позволит пополнить парк военных самолетов на Украине.

Ранее стало известно, что Польша обратилась к правительству Германии за разрешением на поставки Украине истребителей.

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