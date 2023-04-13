$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Варшава попросила Берлин разрешить поставку Киеву самолетов

Алиса Селезнёва

Власти Польши официально обратились к правительству Германии за разрешением на поставки Украине истребителей, которые были получены из запасов бывшей ГДР. Об этом со ссылкой на данные агентства DPA пишет ТАСС.

Варшава попросила Берлин разрешить поставку Киеву самолетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источники немецкого издания в кабмине ФРГ уточнили, что речь идет о МиГ-29, которые Германия после объединения страны передала Польше.

Варшава обязана запросить разрешение Берлина на передачу этих самолетов Киеву. В правительстве ФРГ сообщили, что ответят за запрос «в самое ближайшее время».

Ранее Польша и Словакия заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии подчеркнули, что самолеты выведены из эксплуатации, для них не готовят пилотов и есть проблемы с запасными частями. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил поставки истребителей Киеву с утилизацией старой техники.

Однако после решения поставить Украине танки Leopard канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не будет отправлять в страну истребители. Об отсутствии таких планов сообщил и президент США Джо Байден.

Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий