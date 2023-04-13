Варшава попросила Берлин разрешить поставку Киеву самолетов

Власти Польши официально обратились к правительству Германии за разрешением на поставки Украине истребителей, которые были получены из запасов бывшей ГДР. Об этом со ссылкой на данные агентства DPA пишет ТАСС.
Источники немецкого издания в кабмине ФРГ уточнили, что речь идет о МиГ-29, которые Германия после объединения страны передала Польше.
Варшава обязана запросить разрешение Берлина на передачу этих самолетов Киеву. В правительстве ФРГ сообщили, что ответят за запрос «в самое ближайшее время».
Ранее Польша и Словакия заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии подчеркнули, что самолеты выведены из эксплуатации, для них не готовят пилотов и есть проблемы с запасными частями. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил поставки истребителей Киеву с утилизацией старой техники.
Однако после решения поставить Украине танки Leopard канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не будет отправлять в страну истребители. Об отсутствии таких планов сообщил и президент США Джо Байден.