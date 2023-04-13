В ЕС утвердили выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Совет Европейского союза принял решение выделить на передачу боеприпасов Украине один миллиард евро, это должно произойти до 31 мая. Об этом говорится в заявлении Совета.

Отмечается, что выделение средств позволит выплатить государствам-членам ЕС компенсацию за предоставление Киеву боеприпасов из имеющихся запасов или переориентацию заказов до 31 мая 2023 года.

«Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины», — цитирует РИА «Новости» документ.