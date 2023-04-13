$81.68-0.4290.00+0.24
59 минут назад

В ЕС утвердили выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Парламентская газета

Совет Европейского союза принял решение выделить на передачу боеприпасов Украине один миллиард евро, это должно произойти до 31 мая. Об этом говорится в заявлении Совета.

В ЕС утвердили выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что выделение средств позволит выплатить государствам-членам ЕС компенсацию за предоставление Киеву боеприпасов из имеющихся запасов или переориентацию заказов до 31 мая 2023 года.

«Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины», — цитирует РИА «Новости» документ.

Как писала «Парламентская газета», 20 марта ЕС принял решение поставить на Украину боеприпасы на два миллиарда евро из Европейского фонда мира. Такой план был предложен главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Армия,Совет Европы,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий