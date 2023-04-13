В ЕС утвердили выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Совет Европейского союза принял решение выделить на передачу боеприпасов Украине один миллиард евро, это должно произойти до 31 мая. Об этом говорится в заявлении Совета.
Отмечается, что выделение средств позволит выплатить государствам-членам ЕС компенсацию за предоставление Киеву боеприпасов из имеющихся запасов или переориентацию заказов до 31 мая 2023 года.
«Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины», — цитирует РИА «Новости» документ.
Как писала «Парламентская газета», 20 марта ЕС принял решение поставить на Украину боеприпасы на два миллиарда евро из Европейского фонда мира. Такой план был предложен главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.