$81.68-0.4290.00+0.24

Япония и США провели учения с истребителями в ответ на ракетный пуск КНДР

Япония и США провели совместные учения в Японском море в ответ на ракетный пуск КНДР. Об этом сообщил в четверг объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

Япония и США провели учения с истребителями в ответ на ракетный пуск КНДР
© globallookpress.com

"Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США провели двусторонние учения на фоне все более серьезной обстановки в области безопасности, включая запуск Северной Кореей предположительно межконтинентальной баллистической ракеты по крутой траектории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений были задействованы японские истребители F-2 и американские истребители F-16.

КНДР в четверг произвела ракетный пуск, из-за чего власти Японии призвали жителей северной префектуры Хоккайдо срочно укрыться в убежищах. Позднее предупреждение были отменено, а ракета упала за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, какого-либо ущерба зафиксировано не было.

В Минобороны Японии считают, что запущенная Пхеньяном ракета была межконтинентальной. Южнокорейские военные считают, что Пхеньян мог испытать новую твердотопливную баллистическую ракету, показанную на параде в феврале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий