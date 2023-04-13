Япония и США провели учения с истребителями в ответ на ракетный пуск КНДР

Япония и США провели совместные учения в Японском море в ответ на ракетный пуск КНДР. Об этом сообщил в четверг объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

"Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США провели двусторонние учения на фоне все более серьезной обстановки в области безопасности, включая запуск Северной Кореей предположительно межконтинентальной баллистической ракеты по крутой траектории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений были задействованы японские истребители F-2 и американские истребители F-16.

КНДР в четверг произвела ракетный пуск, из-за чего власти Японии призвали жителей северной префектуры Хоккайдо срочно укрыться в убежищах. Позднее предупреждение были отменено, а ракета упала за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, какого-либо ущерба зафиксировано не было.