Япония и США провели учения с истребителями в ответ на ракетный пуск КНДР

Япония и США провели совместные учения в Японском море в ответ на ракетный пуск КНДР. Об этом сообщил в четверг объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.
"Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США провели двусторонние учения на фоне все более серьезной обстановки в области безопасности, включая запуск Северной Кореей предположительно межконтинентальной баллистической ракеты по крутой траектории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений были задействованы японские истребители F-2 и американские истребители F-16.
КНДР в четверг произвела ракетный пуск, из-за чего власти Японии призвали жителей северной префектуры Хоккайдо срочно укрыться в убежищах. Позднее предупреждение были отменено, а ракета упала за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, какого-либо ущерба зафиксировано не было.
В Минобороны Японии считают, что запущенная Пхеньяном ракета была межконтинентальной. Южнокорейские военные считают, что Пхеньян мог испытать новую твердотопливную баллистическую ракету, показанную на параде в феврале.