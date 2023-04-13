В России разработали концепцию подготовки к службе в армии
Минпросвещения России совместно с Минобороны и обществом "Знание" создало концепцию подготовки к службе в армии. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
— Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом "Знание", с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим, — цитирует его ТАСС.
В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про спецоперацию. Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.