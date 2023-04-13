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В Армении заявили о задержании азербайджанского военнослужащего

Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военного на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

В Армении заявили о задержании азербайджанского военнослужащего
© Lenta.ru

10 апреля оборонное ведомство сообщало о задержании азербайджанского военнослужащего, который сообщил, что с ним был еще один человек.

«13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий», — заявили в Минобороны.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что двое военнослужащих республики предположительно из-за плохой погоды заблудились и пропали.

Ранее в Армении сообщили о гибели четырех человек в результате вооруженного столкновения на границе с Азербайджаном. По мнению Еревана, причиной стала провокация со стороны азербайджанских военных.

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