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1 час назад

В США заметили трофейный российский Т-90

Lenta.ru

В сети появились фотографии трофейного российского боевого танка Т-90А, предположительно сделанные в США. Соответствующий пост опубликовал пользователь Reddit под ником Mutantlight.

В США заметили трофейный российский Т-90
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На снимках машина запечатлена на транспортировочном прицепе. На брызговике за одним из колес платформы частично видно название американской компании, осуществляющей перевозку груза — East Texas Truck Center, и номер телефона.

При этом автор кадров пояснил, что заметил технику на ближайшей стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке страны. В свою очередь Украины.

Журналисты предположили, что машину доставили в США для изучения или выставочных мероприятий.

11 сентября прошлого года сообщалось, что российские танкисты подбили три единицы тяжелой бронетехники на Украине и захватили американский бронетранспортер М-113 — его эвакуировали с передовой в качестве трофея.

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