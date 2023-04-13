В США заметили трофейный российский Т-90

В сети появились фотографии трофейного российского боевого танка Т-90А, предположительно сделанные в США. Соответствующий пост опубликовал пользователь Reddit под ником Mutantlight.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На снимках машина запечатлена на транспортировочном прицепе. На брызговике за одним из колес платформы частично видно название американской компании, осуществляющей перевозку груза — East Texas Truck Center, и номер телефона.

При этом автор кадров пояснил, что заметил технику на ближайшей стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке страны. В свою очередь Украины.

Журналисты предположили, что машину доставили в США для изучения или выставочных мероприятий.