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1 час назад

Озвучен следующий шаг Польши в сфере вооружения

Алиса Селезнёва

Власти Польши вслед за производством танковых снарядов с сердечником из обедненного урана попытаются добиться размещения на территории страны американского тактического ядерного оружия. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о том, что республика хочет открыть на своей территории производство снарядов с обедненным ураном для танков США Abrams. Он также предложил разместить в Польше европейский центр обслуживания американских танков.

По мнению Коротченко, есть все шансы, что желания Польши «будут удовлетворены».

«И помимо вот этих заявок Моравецкого мы, очевидно, в ближайшие годы увидим американское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Польши. Варшава к этому откровенно стремится», — пояснил эксперт.

Он считает, что польские элиты намерены сделать из страны в течение ближайших лет «американского «смотрящего» в Европе», поднявшись над Францией и Германией. И стоит ожидать создания в Польше одной или двух полноценных американских военных баз.

«В связи с этим подчеркну правильность и своевременность решения Москвы и Минска о развертывании на белорусской территории российского тактического ядерного оружия и передаче Минску носителей – ОТРК «Искандер-М». Это будет сильным сдерживающим фактором растущих польских амбиций», — пояснил военный эксперт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил о необходимости защищать свою страну и подчеркнул, что белорусские власти «готовы к любому развитию событий».

Армия,Видео,Матеуш Моравецкий,Игорь Коротченко,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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