США и их союзники используют территорию Украины для проведения массированных хакерских атак на объекты гражданского назначения в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», — заявили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что кибератаки проводятся при непосредственном участии Пентагона, а также международных и национальных хакерских группировок. Вместе с тем свое участие в атаках Вашингтон пытается скрыть, выставляя их «автором» Киев, а именно его группировку IT Army of Ukraine.