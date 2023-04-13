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ФСБ: США и союзники используют территорию Украины для кибератак на Россию

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США и их союзники используют территорию Украины для проведения массированных хакерских атак на объекты гражданского назначения в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ: США и союзники используют территорию Украины для кибератак на Россию
© globallookpress.com

«В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», — заявили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что кибератаки проводятся при непосредственном участии Пентагона, а также международных и национальных хакерских группировок. Вместе с тем свое участие в атаках Вашингтон пытается скрыть, выставляя их «автором» Киев, а именно его группировку IT Army of Ukraine.

Всего с начала 2022 года специалисты зафиксировали более 5 тысяч хакерских атак против критической инфраструктуры России. Благодаря своевременным действиям негативных последствий удалось избежать.

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