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США поставят Украине австралийские дроны-камикадзе

США поставят ВСУ автономные военные дроны Altius 600M, которые производятся в Австралии. Об этом сообщил оборонному журналу ADM основатель компании – производителя дронов Anduril Australia Палмер Лаки.

США поставят Украине австралийские дроны-камикадзе
© Anduril

Дрон Altius 600M весит 12 килограммов, оснащен пропеллерным двигателем и может быть запущен с земли, автомобилей, катеров, самолетов и более крупных дронов. Дальность автономного полета дрона доходит до 400 км, время самостоятельного полета составляет до 4 часов. БПЛА может быть оснащен средствами электронной борьбы и источниками радиопомех, а также пригоден для выполнения роли «снаряда-камикадзе». Вес боеголовки дрона составляет 3 кг.

«По мере того, как русские меняют свою тактику и свои системы, мы можем вносить изменения в программное обеспечение наших платформ, которые изменят возможности и методы коммуникаций дронов, чтобы они продолжали [эффективно] работать», — сообщил Лаки.

По словам Лаки, один человек может одновременно управлять «одной-двумя дюжинами» (до 24) таких дронов.

«Кто-то может настраивать прицел, кто-то координировать удары, а один человек, обычно пилот вертолета и, может быть, в девяти милях от дрона, может говорить им, что искать — возможно, позиции пусковых установок ракет класса «земля-воздух». Если будет обнаружено что-то интересное, он получит предупреждение и, при необходимости, может приказать дрону выйти на орбиту потенциальной цели», — рассказал предприниматель.

Дроны Altius 600M включены в пакет военной помощи США Украине, объявленный в феврале 2022 года.

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