США поставят Украине австралийские дроны-камикадзе

«Кто-то может настраивать прицел, кто-то координировать удары, а один человек, обычно пилот вертолета и, может быть, в девяти милях от дрона, может говорить им, что искать — возможно, позиции пусковых установок ракет класса «земля-воздух». Если будет обнаружено что-то интересное, он получит предупреждение и, при необходимости, может приказать дрону выйти на орбиту потенциальной цели», — рассказал предприниматель.