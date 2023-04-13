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Экипажи Ми-28Н уничтожили пункт управления и украинскую бронетехнику в зоне СВО

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронированную технику вооруженных формирований Украины в зоне спецоперации.

Ми-28Н уничтожили пункт управления и украинскую бронетехнику в зоне СВО
© ТК «Звезда»

Кадры боевой работы летчиков армейской авиации публикует Министерство обороны России. На записи запечатлена подготовка вертолетов к вылету, пуски ракет и видеофиксация ударов по целям.

В описании к видео сказано, что летчики уничтожили пункт управления, танки и другую бронетехника противника.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении микроавтобуса с украинскими боевиками на Запорожском направлении. Видную роль сыграл комплекс разведки «Ирония».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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