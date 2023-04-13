Экипажи Ми-28Н уничтожили пункт управления и украинскую бронетехнику в зоне СВО
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронированную технику вооруженных формирований Украины в зоне спецоперации.
Кадры боевой работы летчиков армейской авиации публикует Министерство обороны России. На записи запечатлена подготовка вертолетов к вылету, пуски ракет и видеофиксация ударов по целям.
В описании к видео сказано, что летчики уничтожили пункт управления, танки и другую бронетехника противника.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении микроавтобуса с украинскими боевиками на Запорожском направлении. Видную роль сыграл комплекс разведки «Ирония».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.