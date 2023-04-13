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52 минуты назад

Песков уверен в положительном для России исходе СВО

ТАСС

Степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине увеличилась, но это не повлияет на положительный для России исход специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения со слушателями "Мастерской новых медиа".

"Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт [на Украине]. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход", - сказал Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале "Мастерской новых медиа".

Песков указал на участие солдат НАТО в конфликте на Украине

"Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также напомнил о том, что прошлой осенью посетил Луганск, и отметил, что за прошедшие полгода "более отчетливыми стали контуры глобальной войны, которая происходит". "Она стала жестче, беспощаднее", - заключил пресс-секретарь.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,НАТО,
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