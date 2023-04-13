Песков уверен в положительном для России исходе СВО

"Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт [на Украине]. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход", - сказал Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале "Мастерской новых медиа".