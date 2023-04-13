Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прозвучал громкий взрыв. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Он отметил, что «громкий объемный взрыв» прогремел около 11.44.

«Причиной взрыва стала работа ПВО», — написал Рогов.

В экстренных службах уточнили, что украинские военные попытались атаковать Мелитополь беспилотниками, и сработала система противовоздушной обороны, пишет ТАСС.