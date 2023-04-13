$82.09-0.0989.76+0.03
17 минут назад

В Мелитополе прогремел взрыв

Алиса Селезнёва

В Мелитополе Запорожской области прозвучал громкий взрыв. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что «громкий объемный взрыв» прогремел около 11.44.

«Причиной взрыва стала работа ПВО», — написал Рогов.

В экстренных службах уточнили, что украинские военные попытались атаковать Мелитополь беспилотниками, и сработала система противовоздушной обороны, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Мелитополю ракетами РСЗО Himars и «Ольха» с кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадало шесть местных жителей. Также в пострадавшем районе было нарушено электроснабжение.

Армия,Владимир Рогов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий