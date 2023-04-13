Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прозвучал громкий взрыв. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что «громкий объемный взрыв» прогремел около 11.44.
«Причиной взрыва стала работа ПВО», — написал Рогов.
В экстренных службах уточнили, что украинские военные попытались атаковать Мелитополь беспилотниками, и сработала система противовоздушной обороны, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Мелитополю ракетами РСЗО Himars и «Ольха» с кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадало шесть местных жителей. Также в пострадавшем районе было нарушено электроснабжение.