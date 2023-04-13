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19 минут назад

На Украине опровергли угрозу остаться без ПВО

Lenta.ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не боится остаться без средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом политик рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

На Украине опровергли угрозу остаться без ПВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Нет угрозы такого типа. У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад», — сообщил Подоляк.

Он добавил, что власти Украины работают с западными странами над созданием централизованного механизма обеспечения ПВО.

Политик также попытался опровергнуть информацию о нахождении представителей НАТО или стран-членов альянса на Украине и заявил, что планы контрнаступления «еще прорабатываются».

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,НАТО,
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