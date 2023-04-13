На Украине опровергли угрозу остаться без ПВО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не боится остаться без средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом политик рассказал в интервью газете Corriere della Sera.
«Нет угрозы такого типа. У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад», — сообщил Подоляк.
Он добавил, что власти Украины работают с западными странами над созданием централизованного механизма обеспечения ПВО.
Политик также попытался опровергнуть информацию о нахождении представителей НАТО или стран-членов альянса на Украине и заявил, что планы контрнаступления «еще прорабатываются».