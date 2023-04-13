На Украине опровергли угрозу остаться без ПВО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не боится остаться без средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом политик рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Нет угрозы такого типа. У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад», — сообщил Подоляк.

Он добавил, что власти Украины работают с западными странами над созданием централизованного механизма обеспечения ПВО.