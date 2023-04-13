ФСБ: Пентагон прямо участвует в разработке кибератак против России

Отмечается, что разработка ведётся «во взаимодействии с международными ( Anonymous , Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками».

В ведомстве отметили, что у спецслужбы есть возможности «по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам».