ФСБ: Пентагон прямо участвует в разработке кибератак против России
Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединённого командования Пентагона, заявила ФСБ.
Отмечается, что разработка ведётся «во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками».
В ведомстве отметили, что у спецслужбы есть возможности «по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам».