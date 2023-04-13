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Подоляк заявил, что утечка секретных документов США никак не влияет на планы Украины

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Попадание в Сеть американских секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению, никак не повлияет на военные планы киевских властей. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в четверг интервью газете The Wall Street Journal.

Подоляк: утечка секретных документов США никак не влияет на планы Украины
© РИА Новости

По его словам, попавшие в интернет документы "не имеют какого-либо оперативного значения".

"Они не оказывают какого-либо влияния на ситуацию на передовой или на процесс планирования Генштаба [ВС Украины]", - утверждает Подоляк.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

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