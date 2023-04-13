Для буксировки старых советских зенитных пушек КС-19 формирования киевского режима используют натовские тягачи.

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В минувшем месяце боевики продемонстрировали находившиеся на территории одной из баз старые 100-мм орудия, использовавшиеся в Советской армии в 40-70 годы для выполнения задач противовоздушной обороны, а затем отправленные на долгосрочное хранение.

Всего, по разным данным, на Украине имелось около двух сотен таких систем. Большая часть из них находились в небоеспособном состоянии. Так, например, из показанных ранее десятка "девятнадцатых" на полигон было вывезено только четыре, причем огонь велся лишь из одной.

По всей видимости, украинским вооруженным формированиям все-таки поставили снаряды из Восточной Европы, где ранее эксплуатировались Т-55 (в Румынии, кстати, они служат до сих пор) - КС-19 и танковые Д-10 могут использовать некоторые типы одинаковых боеприпасов.

Те пушки, что не годятся для использования по прямому назначению, возможно, и в самом деле будут служить ложными целями и донорами запасных частей.

Судя по размешенным в социальных сетях видеокадрам, для буксировки раритетов используются нидерландские автомобили DAF YA 4442, являющиеся развитием выпускавшихся с 1978 года DAF YA 4440.

Двухосный полноприводный автомобиль при собственной массе более 7600 кг может перевозить 4-тонные грузы. Прицеп же весит до 6000 кг. То есть натовский "подарок" не подходит для той роли, которую выбрали ему боевики, так как зенитка тянет почти на 9500 кг. В Советской армии ее буксировкой, как правило, занимались тяжелые или средние гусеничные тягачи.

Мощность дизельного двигателя - 180 л.с. Максимальная скорость - 93 км/ч. Емкость топливного бака - 200 литров, его хватает почти на 700 км пути.