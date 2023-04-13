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7 минут назад

СМИ: Индия закупит у США 18 беспилотников Predator

ТАСС

Вооруженные силы Индии сократили план приобретения у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator с 30 до 18 единиц. Об этом сообщила в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

Индия закупит у США 18 беспилотников Predator
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, оборонное ведомство первоначально планировало закупить по 10 БПЛА Predator для сухопутных сил, ВВС и ВМС на общую сумму около $3 млрд. Теперь этот показатель снижен до шести для каждого вида вооруженных сил. Контракт будет заключен после одобрения кабмином Индии на межправительственной основе.

В феврале 2022 года правительство республики запретило импорт беспилотных летательных аппаратов, чтобы поддержать национальных производителей такой техники, но запрет не распространялся на приобретение дронов для нужд обороны и безопасности. Индийские ВМС в 2020 году взяли в аренду два Predator для проведения разведки морских границ. Срок аренды истекает в 2024 году.

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