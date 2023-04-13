Индия закупит у США 18 беспилотников Predator

Вооруженные силы Индии сократили план приобретения у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator с 30 до 18 единиц. Об этом сообщила в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

По их данным, оборонное ведомство первоначально планировало закупить по 10 БПЛА Predator для сухопутных сил, ВВС и ВМС на общую сумму около $3 млрд. Теперь этот показатель снижен до шести для каждого вида вооруженных сил. Контракт будет заключен после одобрения кабмином Индии на межправительственной основе.