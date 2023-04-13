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1 час назад

NYT: объявленные США два пакета помощи Украине станут последними перед наступлением ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США сообщило, что объявленные президентом Джо Байденом 20 марта и 4 апреля пакеты военной помощи Украине станут последними поставками боеприпасов Киеву перед наступлением.

NYT: два пакета помощи США Украине станут последними перед наступлением ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника NYT, эти поставки станут «последним отчаянным усилием», поскольку производство боеприпасов в странах – союзницах Украины не поспевает за темпами их расхода на фронте.

«У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на артиллерийские орудия и боеприпасы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками», — пишет газета.

Упомянутые пакеты помощи на сумму $350 млн и $2,6 млрд будут включать боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм, выстрелы для минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, а также 23 млн патронов для огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие отмечают общую нехватку боеприпасов в арсеналах ВСУ.

Армия,Джозеф Байден,
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