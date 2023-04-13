NYT: два пакета помощи США Украине станут последними перед наступлением ВСУ

Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США сообщило, что объявленные президентом Джо Байденом 20 марта и 4 апреля пакеты военной помощи Украине станут последними поставками боеприпасов Киеву перед наступлением.

По словам источника NYT, эти поставки станут «последним отчаянным усилием», поскольку производство боеприпасов в странах – союзницах Украины не поспевает за темпами их расхода на фронте.

«У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на артиллерийские орудия и боеприпасы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками», — пишет газета.

Упомянутые пакеты помощи на сумму $350 млн и $2,6 млрд будут включать боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм, выстрелы для минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, а также 23 млн патронов для огнестрельного оружия.