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Рогозин похвастался дорогим трофеем с зоны СВО

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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал на фото трофейную противорадиолокационную ракету, полученную в зоне проведения СВО. Фото выложил сам Рогозин.

Рогозин похвастался дорогим трофеем с зоны СВО
© Ura.Ru

«На фото — с трофеем. Лучший подарок для моих технарей на День космонавтики», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Он добавил, что дорогая противорадиолокационная ракета была сбита добровольцами. Теперь она будет направлена в Москву для разбора.

Ранее Минобороны России сообщило о сбитии украинской ракеты «Гром-2», пишет RT. Кроме того, были перехвачены снаряды систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что сама ракета по своим характеристикам напоминает российский «Искандер», передает телеканал 360. По словам эксперта, подобных снарядов у Украины осталось совсем немного.

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