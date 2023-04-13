Рогозин похвастался дорогим трофеем с зоны СВО

«На фото — с трофеем. Лучший подарок для моих технарей на День космонавтики», — написал Рогозин в своем telegram-канале .

Он добавил, что дорогая противорадиолокационная ракета была сбита добровольцами. Теперь она будет направлена в Москву для разбора.

Ранее Минобороны России сообщило о сбитии украинской ракеты «Гром-2», пишет RT. Кроме того, были перехвачены снаряды систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что сама ракета по своим характеристикам напоминает российский «Искандер», передает телеканал 360. По словам эксперта, подобных снарядов у Украины осталось совсем немного.