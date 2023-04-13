Ветеран разведки раскрыл слабые места ВСУ

По его словам, Украина столкнулась с серьезными проблемами в области техники, так как то вооружение, которое осталось, еще советского образца. Его не так много и все оно находится в плачевном состоянии. Кроме того, проблемы возникают и с использованием переданного странами Запада оружия, так как его поставки могут прекратиться в любой момент.