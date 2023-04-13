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Ветеран разведки раскрыл слабые места ВСУ

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Ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал в интервью URA.RU о самых слабых местах ВСУ.

По его словам, Украина столкнулась с серьезными проблемами в области техники, так как то вооружение, которое осталось, еще советского образца. Его не так много и все оно находится в плачевном состоянии. Кроме того, проблемы возникают и с использованием переданного странами Запада оружия, так как его поставки могут прекратиться в любой момент.

Эксперт отметил, что авиация является одной из наиболее проблемных зон. Он также отметил, что каждый солдат должен быть обучен использованию иностранных вооружений, а союзники киевского режима могут в любой момент остановить поставки продукции военного назначения.

Ранее The Washington Post написала, что солдаты ВСУ изучают иностранную технику по видеороликам из интернета. Так, один из бойцов рассказал, что узнал, как пользоваться передовыми противотанковыми комплексами, из роликов на YouTube.

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