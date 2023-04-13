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ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

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Российская сторона атаковала огневую позицию Вооруженных сил Украины на Донецком направлении при помощи термитных снарядов. Об этом пишет РИА Новости.

ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
© РИА Новости

Агентство уточняет, что используемая российскими войсками боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300-2700 градусов. Это самый распространенный вид зажигательного оружия, с помощью которого можно наносить удары по живой силе противника как в открытой местности, так и в укрытии. Смесь также эффективна против боевой техники и материальных ценностей. Основной поражающий фактор оружия — тепловая энергия. Пожар, вызываемый такими снарядами, практически невозможно потушить.

Как сообщает Министерство обороны РФ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражения позициям армии Украины на Купянском, Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском, Херсонском и Запорожском направлениях.

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