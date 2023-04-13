ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
Российская сторона атаковала огневую позицию Вооруженных сил Украины на Донецком направлении при помощи термитных снарядов. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство уточняет, что используемая российскими войсками боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300-2700 градусов. Это самый распространенный вид зажигательного оружия, с помощью которого можно наносить удары по живой силе противника как в открытой местности, так и в укрытии. Смесь также эффективна против боевой техники и материальных ценностей. Основной поражающий фактор оружия — тепловая энергия. Пожар, вызываемый такими снарядами, практически невозможно потушить.
Как сообщает Министерство обороны РФ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражения позициям армии Украины на Купянском, Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском, Херсонском и Запорожском направлениях.