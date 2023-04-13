ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

Агентство уточняет, что используемая российскими войсками боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300-2700 градусов. Это самый распространенный вид зажигательного оружия, с помощью которого можно наносить удары по живой силе противника как в открытой местности, так и в укрытии. Смесь также эффективна против боевой техники и материальных ценностей. Основной поражающий фактор оружия — тепловая энергия. Пожар, вызываемый такими снарядами, практически невозможно потушить.