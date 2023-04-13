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2 часа назад

Reuters: общие потери Украины могут превышать 130 тыс. человек

Газета.Ru

Украина в ходе военного конфликта потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на утекшие в сеть предполагаемые документы разведки США, подлинность которых не подтверждена.

Reuters: общие потери Украины могут превышать 130 тыс. человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — сказано в сообщении с опорой на соответствующие данные.

Также, согласно документам, конфликт может перерасти в «затяжную войну», которая продлится и после 2023 года.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на источники и утечки Пентагона сообщила, что в конфликте на Украине участвуют силы специального назначения НАТО в количестве около 100 военнослужащих, половина из них — британцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что у Москвы есть данные об участии военных альянса в конфликте.

Армия,Дмитрий Песков,НАТО,Пентагон,
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