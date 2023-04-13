Reuters: общие потери Украины могут превышать 130 тыс. человек

Украина в ходе военного конфликта потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на утекшие в сеть предполагаемые документы разведки США, подлинность которых не подтверждена.

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«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — сказано в сообщении с опорой на соответствующие данные.

Также, согласно документам, конфликт может перерасти в «затяжную войну», которая продлится и после 2023 года.