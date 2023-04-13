Мобилизация: последние новости на сегодня 11 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Матвиенко раскритиковала военкоматы за «нафталиновое состояние»

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Военкоматы в России находятся в «нафталиновом состоянии», и это необходимо исправить. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Лента.ру».

Таким образом она прокомментировала закон о создании единого реестра воинского учета. Матвиенко подчеркнула, что время, когда сотрудники военкоматов вели учет «с тетрадками в линеечку», должно остаться позади. Создание единого реестра воинского расчета осовременит работу комиссариатов, упростит работу военкоматов, а также предоставит защиту данных граждан России.

Мобилизованным будут бесплатно выдавать паспорт и водительские права

Мобилизованным военнослужащим, а также добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине, будут восстанавливать паспорта и водительские удостоверения бесплатно. Об этом пишет «Российская газета».

Законопроект, освобождающий мобилизованных и добровольцев от уплаты государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения и паспорта взамен утраченных или пришедших в негодность, приняли в Государственной Думе в первом чтении. Уточняется, что принятие закона будет еще одной мерой поддержки для российских военных.

Сейчас государственная пошлина за российский паспорт составляет 1 500 рублей, а за водительские права — 2 000-3 000 рублей.

Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину

Президент России Владимир Путин пока не получил на подпись закон о едином реестре военнообязанных, подразумевающий также введение электронных повесток. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.