Спецоперация на Украине 13 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 апреля 2023 года.

Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ

Видео дня

Штурмовые отряды «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Подразделения ВДВ сковывали действия Вооруженных сил Украины на флангах штурмовых отрядов. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Он рассказал, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия Южной группировки войск поразили резервы украинских солдат, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки. Также противник был отброшен у Константиновки ДНР.

Уточняется, что за прошедшие сутки авиация РФ совершила в этом районе восемь вылетов, артиллерия и ракетные войска выполнили 52 огневые задачи.

Появилось видео спрятанных во дворах Артемовска танков ВСУ

В сети появилось видео спрятанных во дворах многоэтажных домов танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как в одном из дворов, которые пострадали от обстрелов, рядом со стенами многоэтажных домов стоят два украинских танка и автомобиль. Техника накрыта маскировочной сеткой.

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 18 раз обстреляли населенные пункты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 109 снарядов по населенным пунктам ДНР. Один мирный житель пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, со стороны украинских позиций было зафиксировано 18 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Под огонь попали Горловка, Владимировка, Еленовка, Донецк и Пантелеймоновка. Всего противник использовал 109 снарядов.