СМИ назвали общие потери Украины на основе "слитых" документов

Украина в ходе боевых действий потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек. К такому выводу пришло агентство Reuters со ссылкой на секретные документы правительства США, которые недавно утекли в сеть, передает РИА Новости.

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Уточняется, что речь идет о предполагаемых документах разведывательных сил США. Агентству пока не удалось однозначно подтвердить их подлинность.

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — говорится в публикации Reuters.

В слитых в сеть документах также утверждается, что военный конфликт между Россией и Украиной грозит затянуться и перерасти в «затяжную войну», которая будет продолжаться и после 2023 года.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что потери в рядах армии Украины только в Артемовске, где ежедневно происходят ожесточенные бои, составили от 15 тысяч до 20 тысяч человек убитыми.