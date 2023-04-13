В ЛНР предположили причины, по которым США посылает украинских солдат «на убой»

Соединенные Штаты отправляют армию Украины в бой, так как хотят получить политические дивиденды и оправдать расходы на военную помощь Киеву. Такое заявление сделал экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может пойти в контрнаступление летом. Он добавил, что Запад не оказывает на власти Украины давление по этому вопросу, это решение они приняли самостоятельно. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином Шмыгаль попросил дальнобойные ракеты и истребители.
Мирошник выразил мнение, что «гонят» украинских солдат в наступление именно США, намереваясь получить политические дивиденды и увидеть результат после миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Украине.
«Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет», — считает он.
По его словам, власти Киева, напротив, всеми силами пытаются оттянуть наступление, так как опасаются его провала. Для этого они продолжают говорить о нехватке вооружения, отправленного западными партнерами. На деле это все просто отговорки, необходимые для переноса срока контрнаступления, считает Мирошкин.